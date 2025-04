Fonds Covid : Ramez samir Bourgi sera-t-il entendu par la DIC ?

L’attribution des marchés juteux d’importation de riz pour la campagne de distribution de vivres durant la pandémie menée par le ministère dirigé par Mansour Faye doit figurer sur les premières enquêtes lancée par les nouvelles autorités dans le cadre du Jub Jubal Jubanti.



Pendant que des artistes sont mis aux arrêts dans le cadre du dossier portant sur les fonds covid, certains attributaires de marchés à coût de milliards durant la pandémie comme Ramez Samir Bourgi sont cloitrés chez eux loin des radars et regards.



En effet, le choix porté sur les entreprises Avanti Suarl et Afri and Co, pour l’importation de vivres composés majoritairement de riz avait retenu l’attention des populations durant la pandémie.



Un premier marché de plus de 9 milliards de FCFA puis un autre de 8 milliards 250 millions de Fcfa dans des conditions jusque-là inconnues pour un novice dans le secteur alors que d’autres comme Bocar Samba Dieye et Moustapha Tall sont les plus connus dans ce domaine. Et pourtant, le patron de Planet Kebab se considère comme l’un des premiers importateurs de la denrée.



« Ce n’est pas parce que j’ai commencé par Planet Kebab que je ne dois pas évoluer. La société Avanti Suarl importe du riz depuis maintenant 4 ans » soutenait mordicus le libano-sénégalais dans un journal de la place. La convocation annoncée de Mansour Faye qui occupait le poste de ministre du développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale.



L’avènement des nouvelles autorités qui placent la rupture au centre de leurs politiques sera le déclic pour que toute la lumière soit faite dans cette attribution de marchés juteux à un proche du fils de l’ex président Macky Sall.



Ramez Bourgi a-t-il obtenu les marchés très juteux avec l’appui du fils de Macky Sall, Amadou Sall ? En tout état de cause, la quête de transparence et de reddition de comptes va pousser le tandem à mettre le curseur sur ces affaires qui ont défrayer la chronique dans le passé pandémique.



La liste des anciens dignitaires qui doivent répondre devant les officiers de police judiciaire risque de s’allonger avec la réforme de l’OFNAC annoncée ce Lundi par le premier ministre Ousmane Sonko lors de son passage devant les députés de la 15 ème législature.





Cette décision va ouvrir le ballet des convocations d’anciens dignitaires du régime de Macky Sall et des hommes d’affaires comme Hachem qui a bénéficié de marchés avantageux au détriment d’importateurs de riz qui sont dans le secteur depuis des décennies.































Rewmi