Fonds Force Covid-19 : De hauts cadres du ministère de la Santé, dont le directeur de la Prévention, déférés au Parquet

Dans le cadre de l’enquête sur la gestion des fonds Force Covid-19, un nouveau groupe de responsables du secteur de la santé a été déféré ce matin par la Division des investigations criminelles (Dic). Il s’agit notamment de Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention, d’Ousseynou Ngom, directeur de l’administration générale et de l’équipement (Dage) du ministère de la Santé, ainsi que de plusieurs directeurs d’hôpital : Babacar Sène (Kaffrine), Moussa Sam Daff (Dalal Jamm), Alioune Babara Diop, comptable particulier, et Lamine Diallo, comptable à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Dic avant d’être transférés à la cave du palais de justice de Dakar. Ils y attendent désormais la désignation par le procureur de la République d’un cabinet d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire.



Cette vague de déferrements s’inscrit dans le cadre d’une série d’interpellations opérées depuis plusieurs jours, suite à l’audit ordonné sur les dépenses liées à la gestion de la pandémie de Covid-19.

































Le Soleil