Fonds Force Covid-19 : L’ex-DAGE Aliou Sow placé sous bracelet électronique

Assigné à domicile, l’ancien directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère du Développement communautaire et de l’Équité territoriale, Aliou Sow, a été placé sous bracelet électronique par le doyen des juges d’instruction. Selon les informations de Seneweb, il a bénéficié d’un cautionnement solidaire des commerçants Moustapha Diop, Rayan Hachem et Mouhamed Dieng. Plus de 2,5 milliards de francs CFA ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations par ces commerçants. Aliou Sow est inculpé pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.



Il lui est reproché une surfacturation liée à une commande de 30 000 tonnes de riz, évaluée à 2 milliards 749 millions 927 mille 498 francs CFA, dans le cadre de la gestion des fonds Force Covid-19 lors de la pandémie.





























































seneweb