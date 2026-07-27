Fonds secrets : Le Premier ministre Ousmane Sonko a sollicité une dotation complémentaire, selon Abdourahmane Diou

Dans les arcanes feutrés du pouvoir d’État, les murmures financiers finissent parfois par trouver l’écho de la place publique. C’est une révélation singulière qu’a livrée le ministre du Pétrole et de l’Énergie, Abdourahmane Diouf, lors d’une récente intervention sur les ondes de Radio Sénégal.



Selon ses dires, l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko aurait sollicité une augmentation substantielle de ses fonds secrets, après avoir épuisé la dotation initiale de 1,77 milliard de francs CFA allouée à la Primature .



Cette requête, empreinte des exigences de la haute charge gouvernementale, aurait été formulée par l'ancien chef de l'exécutif peu avant qu'il ne quitte ses fonctions pour embrasser la présidence de l'Assemblée nationale.



Si la confidence, promptement relayée par les colonnes du quotidien Les Échos, jette une lumière crue sur la gestion des enveloppes souveraines, le mystère reste entier quant au dénouement de cette démarche.

À ce jour, nul ne sait si les autorités financières ont réservé une suite favorable à cette demande de rallonge budgétaire, laissant ainsi l'épilogue de cette affaire suspendu aux secrets de l'administration.