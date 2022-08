Football : Combien gagne un joueur de Ligue 1 par mois ?

Transferts démentiels, salaires XXL : depuis plusieurs années, les chiffres dans le football mondial s’emballent. Alors que le mercato bat son plein et que les joueurs de Ligue 1 ont tout juste fait leur retour sur les pelouses le week-end dernier, qu’en est-il vraiment en France ?



D’après les estimations du quotidien L’Equipe publiées en mars dernier, un joueur du championnat français gagne en moyenne 100.000 euros brut par mois (78.000 euros net). Mais le PSG fait monter les données. Sans le club de la capitale, le salaire brut mensuel s’élève à 67.000 euros (52.260 euros net).



Les joueurs du PSG les mieux rémunérés

En mars, le salaire mensuel brut moyen des joueurs du Paris SG s’élevait à 990.000 euros. Sans surprise, le club contrôlé depuis 2011 par le fonds souverain qatarien Qatar Investment Authority (QIA) est le plus généreux avec ses joueurs. Dans le classement établi par L’Equipe, les 14 premières places étaient occupées par des éléments du PSG. En tête : Neymar, Messi et Mbappé.



Derrière, les clubs les plus dispendieux en matière de salaires sont Marseille (salaire moyen brut de 226.000 euros), Monaco (185.000 euros), Nice (130.000 euros) et Lyon (120.000 euros). Le salaire médian (la moitié des joueurs gagne moins et l’autre moitié gagne plus) était, lui, de 40.000 euros.



A noter l’important écart avec les joueuses de D1 féminine. Chez les deux poids lourds du foot féminin français, les salaires étaient de 12.000 euros à Lyon et 9.000 euros au PSG.