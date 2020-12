Football : Gérard Houllier, ancien entraîneur du PSG, de l'OL et de Liverpool, est mort

Il était l'une des légendes du football français. Gérard Houllier est mort dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 décembre, ont annoncé deux de ses anciens clubs et plusieurs médias sportifs. Entraîneur sur les bancs de l'OL, du PSG et de Liverpool, il a multiplié les succès et marqué l'histoire de ces clubs. Gérard Houllier a également dirigé l'équipe de France.



Selon le quotidien L'Équipe, l'ancien technicien est décédé quelques jours après une opération de l'aorte subie dans un hôpital parisien.



Les hommages se succèdent après son décès, survenu quelques heures après le match Paris SG-Lyon (0-1), opposant deux de ses anciens clubs.



"Avec la disparition de Gérard Houiller, la France perd un grand entraîneur et le football, un technicien reconnu partout dans le monde", a réagi la ministre française déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu.



"Je suis triste d'apprendre la disparition de Gérard Houllier, un grand Monsieur, un homme très cultivé et intelligent, un fin connaisseur du football, un ami. Certainement l'un des plus grands entraîneurs français avec un palmarès exceptionnel", s'est ému Michel Platini dans un communiqué transmis à l'AFP.



Le PSG, champion pour la première fois grâce à lui



Natif de Thérouanne, dans le Pas-de-Calais (nord de la France), Gérard Houllier n'a jamais été footballeur professionnel mais a mené une carrière remarquée d'entraîneur et de manager, de Lens dans les années 1980 à Aston Villa à la fin de sa carrière, au début des années 2010.



Il était arrivé dans le monde du football professionnel en entraînant Noeux-les-Mines en D2, entre 1976 et 1982, avant de rejoindre Lens, en D1. L'arrêt suivant est le PSG, club auquel il offre le premier titre de champion de son histoire.



Sa prochaine étape est la fédération française : la légende Michel Platini l'appelle comme adjoint et Directeur technique national (DTN). Il prend la suite de "Platoche" après l'échec de l'Euro-1992. Pas l'épisode le plus glorieux de sa carrière puisque, deux ans plus tard, les Bleus manqueront la Coupe de monde 1994 après deux défaites surprises à domicile contre Israël (2-3) et la Bulgarie (1-2).



Gérard Houllier démissionne de son poste de sélectionneur mais reste DTN. Il est à ce poste quand son successeur Aimé Jacquet emmène les Bleus vers leur première étoile de champions du monde en 1998. De son côté, à la tête des U-19, il remportera l'Euro.



Gérard Houllier gagne tout avec Liverpool



De 1998 à 2004, il devient entraîneur à Liverpool. L'année 2001 est celle de tous les succès. Sous sa houlette, les Reds remportent cinq trophées : Cup, Coupe de la Ligue, Comunity Shield, Coupe de l'UEFA et Supercoupe.



"Nous sommes en deuil après le décès de notre entraîneur triple vainqueur", a réagi le club de Liverpool sur son compte Twitter.









Après une année en tant que consultant, il retrouve un banc en France en devenant coach de l’Olympique Lyonnais à l’été 2005. L'Olympique lyonnais est alors à son apogée et Gérard Houllier remporte deux titres de champion de France avec eux, les cinquième et sixième de rang pour l’OL. Il finit par quitter par le club pour "raisons personnelles".



Son bref retour en tant que DTN est marqué par l'échec de l'Euro-2008 et surtout le fiasco du Mondial-2010 et de Knysna. Critiqué pour avoir insisté sur le maintien de Raymond Domenech, il quitte le poste. Sa dernière expérience sur un banc sera à Aston Villa qu'il mène à la neuvième place de la Premier League, la meilleure place historique du club anglais.



À l'écart du terrain mais pas du football, Gérard Houllier devient en 2012 directeur sportif des New York Red Bulls puis "directeur mondial de la branche football" du groupe Red Bull, en charge de tous les clubs et les centres de formation de la marque autrichienne. Il fait aussi un retour à Lyon en 2016 pour devenir "conseiller extérieur" du président-Jean Michel Aulas.



Après Michel Hidalgo et Robert Herbin, c'est un autre grand entraîneur français que l'année 2020 enlève au football.