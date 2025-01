Football: le CHAN 2025 reporté au mois d'août 2025 par la CAF

Le Championnat d'Afrique des nations 2025, prévu du 1er au 25 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est reporté de plusieurs mois. La Confédération africaine de football (CAF) l'a annoncé mardi 14 janvier : le prochain CHAN aura lieu en août cette année. « Les experts techniques et en infrastructure de la CAF (...) ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le Championnat d'Afrique des Nations », indique l'instance dans son communiqué. Le tirage au sort du CHAN doit se tenir mercredi 15 janvier à Nairobi, au Kenya.