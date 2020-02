Football : le PSG devient le club le plus puissant du monde

Même s'il court toujours après sa quête de remporter sa première Ligue des Champions, le PSG version Qatar, est devenu un grand d'Europe. Le plus grand même au niveau du pouvoir économique selon une étude menée par Soccerex... Le PSG disposerait de la surface financière la plus conséquente de tous les grands clubs européens.



Sur l'année écoulée, il se situe en première place selon l'étude de Soccerex et dont les résultats ont été dévoilés à travers un classement annuel nommé Football Finance 100 Report.



Le PSG détrône Manchester City, 1er en 2018 et 2019 avec un indice de 5,318 contre 5,197 pour le club anglais. Ce chiffre est calculé selon cinq critères différents : le potentiel financier des joueurs et des installations immobilières, les actifs financiers, les investissements des propriétaires des clubs, mais également les dettes contractées par les clubs.



L'amélioration de la gestion financière du club parisien, grâce à une augmentation des rentrées financières et une diminution des dettes du club, lui a permis d'arriver à ce résultat.



Il y a quelques semaines, le PSG avait déjà été présenté comme l'institution sportive ayant le plus progressé dans le domaine financier sur les dix dernières années. Derrière les Golden State Warrios, franchise NBA, la puissante ligue nord américaine de basket.



Selon le classement établi par le cabinet Deloitte, le club de la capitale avait notamment généré plus de revenus que Liverpool, pourtant champion d'Europe en titre.



D'autre part, le club de la capitale française présente la 4e masse salariale la plus importante (de l'effectif pro) en Europe derrière le Barça, le Real Madrid et la Juventus Turin.



Les clubs anglais sont 5 dans le Top 10 avec Manchester City (2e), Tottenham (4e), Arsenal (6e), Chelsea (7e) et Liverpool (8e). Mais Manchester United n'est que 16e.



Derrière le PSG, les autres clubs français sont loin : Monaco (20e), Lyon (26e) en perdant dix places, Lille (49e) et l'OM (53e).