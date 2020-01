Football : les cinq Africains les plus convoités du mercato d’hiver

Mehdi Zeffane



On peut avoir remporté la Coupe de France (avec Rennes, en avril) et la Coupe d’Afrique des nations (avec l’Algérie, en juillet) et se retrouver au chômage. La preuve avec le défenseur Mehdi Zeffane, 27 ans, qui n’a plus de club depuis la fin de son contrat, le 30 juin. Le joueur, qui avait été approché à l’automne par Al-Sadd (Qatar), possède de bonnes chances de rebondir en Ligue 1. Il a l’avantage d’être gratuit et de ne pas avoir de prétentions salariales démesurées, ce qui n’a pas échappé à certains clubs français. L’OGC Nice, mais surtout le FC Nantes, semblent les mieux placés pour accueillir le champion d’Afrique 2019. Mehdi Zeffane, qui a perdu sa place en sélection, va devoir retrouver un club le plus tôt possible s’il veut de nouveau faire partie des plans de Djamel Belmadi, l’intransigeant coach des Fennecs.