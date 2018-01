Forbes : Cinq milliardaires sénégalais dans le classement

Le magazine spécialisé Forbes, qui procède chaque année à un classement des hommes les plus riches à travers le monde, a jeté son dévolu sur le Sénégal. Et, c'est pour porter au pinacle cinq milliardaires dont les entreprises ont des revenus annuels dépassant 100 millions de dollars (plus de 60 milliards de francs Cfa).

L'information est relayée par le quotidien Libération qui donne l'identité des nominés. Il s'agit du tycoon Yérim Sow, d'Abdoulaye Diao dit Baba d'Itoc, de Mouhamed Choubassi de Sofiex (Chocosen), de Kabirou Mbodj de Wari et d'Ameth Amar de Nma-Sanders.