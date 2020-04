Force Covid-19 - Un milliard de Tahirou Sarr: Le Rachat douteux

Cela ressemble à une forme de blanchiment social. Le controversé Tahirou Sarr a remis hier au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, la somme astronomique d’un milliard FCfa dans le cadre du fonds force-Covid19. Ce don pose problème puisque Tahirou Sarr n’est pas ce modèle de qui l’Etat doit recevoir son argent.



Il est impliqué dans l’affaire des 94 milliards FCfa au même titre que l’ancien Directeur des Domaines, Mamour Diallo. il avait racheté à la famille des héritiers de Mbargou Mbengue, le fameux TF 1451/R à 2,5 milliards de frans Cfa, avant de vouloir le céder à l’Etat avec la complicité de Mamour Diallo, pour la somme de 94 milliards de francs Cfa et du receveur de Ngor à l’époque, Maïssa Ndiaye qui lui avait avancé la faramineuse somme de 3,2 milliards de francs Cfa. Le tribunal avait cassé cette cession léonine, car acheter à 2,5 milliards de francs Cfa pour vendre à 94 milliards FCfa, on conviendra que c’est du jamais-vu !



Les Sénégalais ignorent si Tahirou Sarr a bel et bien remboursé les 3,2 milliards perçus indûment. Une grande nébuleuse entoure encore ce dossier puisque le principal concerné, Mamour Diallo, se tient tranquillement dans son coin, en snobant les Sénégalais par des apparitions politiques sous la férule de son mentor Macky Sall.



Seulement, au-delà de ce dossier des 94 milliards de francs Cfa, Tahirou Sarr est impliqué dans d’autres scandales avec sa société Sofico. C’est en tout cas cet homme qui tend un chèque d’un milliard de francs Cfa à l’Etat qui ferme les yeux, une manière de blanchir socialement l’acolyte de Mamour Diallo. L’argent n’a pas d’odeur !











