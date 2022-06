Forcing de Yewwi pour manifester : Benno invite sa jeunesse à faire face aux « pyromanes »

L’appel à la manifestation vaille que vaille de Yewwi Askan Wi pour ce vendredi 17 juin prochain, ne passera pas semble dire la coalition Benno Bokk Yakaar. En conférence de presse cet après-midi, la mouvance présidentielle invite l’État à prendre ses responsabilités.



« Quand j’entends Déthié Fall dire qu’ils vont manifester vendredi et que personne ne pourra les empêcher de manifester, je lui répondrais comme l’a fait le président Macky Sall : c’est devant nous. Nous saurons si nous avons un État ou pas« , a déclaré le ministre l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara qui n’a pas manqué de prévenir leurs adversaires politiques prêts à organiser leur rassemblement, quelque soit la décision du préfet.



« Nous avons la responsabilité de préserver la sérénité, la justice, mais également la sécurité de nos populations. Le Sénégal est un pays de droit et de paix. Les Sénégalais ne connaissent pas la violence. La violence à laquelle ils veulent nous inviter, qu’ils sachent que les Sénégalais ne vont pas les suivre, mais également l’État fera tout pour prendre ses responsabilités et préserver la paix et la sérénité dans ce pays« , indique le lieutenant d’Idrissa Seck.



« Les jeunes, c’est à cela que je vous invite. Ne soyez jamais à l’origine d’une quelconque tension dans ce pays. Mais, c’est de notre responsabilité de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de ce pays. Il faut que la jeunesse de notre coalition soit prête à faire face à ces pyromanes qui sont en train de semer la zizanie dans ce pays. Il faut que ça cesse », invite-t-il la jeunesse de la mouvance présidentielle.













































Sud Quotidien