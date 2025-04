Formations fantômes à l’ANAMO : le DAF, l’ACP et des fournisseurs piégés dans une toile de détournements

L’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO) est secouée par un scandale aussi grave qu’embarrassant. Comme le révèle Libération, une affaire de formations fictives destinées à des corps de métiers a mis à nu un réseau bien huilé de détournement de fonds impliquant de hauts responsables de l’agence.



Selon le quotidien Libération, la Section de recherches (SR) de Thiès a procédé à l’arrestation de l’ancien Directeur administratif et financier (DAF) de l’ANAMO, Omar Ndiaye. Il n’est pas le seul mis en cause : l’actuelle Agent comptable particulier (ACP), une certaine Madame Ndiaye, ainsi que plusieurs fournisseurs ont également été interpellés.



Tout est parti d’une plainte déposée par la nouvelle direction générale de l’agence. L’enquête menée par la SR a permis de découvrir que des formations bidon avaient été montées de toutes pièces pour justifier la sortie de grosses sommes d’argent des caisses de l’ANAMO. Pire encore, Libération rapporte qu’Omar Ndiaye aurait imité les signatures de bénéficiaires fictifs afin d’authentifier les fausses formations et permettre ainsi le paiement des fournisseurs complices.



Ces derniers reversaient ensuite une partie des fonds, créant ainsi un circuit bien rodé de rétrocommissions et d’enrichissement illicite. Les personnes mises en cause seront transférées ce vendredi à Dakar pour leur présentation devant le parquet financier.





























Dakaractu.com