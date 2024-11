Forte saignée de l’opposition dans le Nord: le PASTEF enregistre de nouveaux arrivants

À mesure que le scrutin du 17 novembre approche, le parti PASTEF enregistre de nouveaux membres dans ses rangs. L’opposition connaît une saignée. Des leaders comme Déthié FALL, Doura BALDÉ ou encore Mame Boye DIAO ont préféré quitter le navire pour rallier le parti au pouvoir. Ce qui n’est pas sans conséquence.



Même scénario dans le Nord puisque le parti au pouvoir se renforce de plus en plus.





A Saint-Louis, Aminata BOYE de l’inter-coalition Takku Wallu Sénégal-Samm sa Kaddu vote PASTEF. A Dagana, le maire de Ross Béthio, Faly SECK a rejoint PASTEF et a amené avec lui l’ancien responsable des jeunes du PLD. A Podor, Djiby Mamadou DIALLO de Takku Wallu a choisi le PASTEF pour les législatives.



C’est ainsi dans presque toutes les grandes villes jadis tenues par l’APR et Benno.

















































































Walf