Fortuné à l’âge juvénile: Samuel Sarr s’étalonne dans les rouages des finances ( Portrait )

Businessman affairé, porté par une volonté farouche de s’asseoir à la table des grands financiers, Samuel Sarr n’a eu foi, pendant longtemps, que pour l’argent et le clinquant. Il courait le luxe, s’empiffrait de fric. Ses croyances n’excédaient pas ses comptes en banque. Mais un curieux événement lui fera changer de… conviction. «Ça m’est arrivé au Canada. Trois jours durant, je ne rêvais que de Serigne Saliou Mbacké, qui me disait de venir lui rendre visite à Touba, narre-t-il un brin mystique.

Sans hésiter, j’ai pris un avion pour venir au Sénégal. Arrivé à Dakar, je ne suis même pas allé chez moi, je suis allé directement à Touba. Une fois chez Serigne Saliou, je suis resté longtemps assis sous le grand cailcédrat à l’observer, avant de dire à un de ses chambellans que je suis venu du Canada pour voir le marabout. Quand le chambellan est allé lui en parler, il lui a dit de me faire venir. C’est ce jour là que je lui ai fait don de ma vie.»

De cette rencontre serait née une forte affection entre Serigne Saliou Mbacké et Samuel Sarr, qui voue au défunt Khalife général des Mourides un amour inconditionnel. «Serigne Saliou a été comme un père pour moi. Il m’a beaucoup donné et appris dans la vie, explique-t-il. Il m’a même envoyé un «njël» (talisman) que je porte toujours sur moi, avant de mettre une chemise ou n’importe quel boubou. Partout où je vais, je suis avec ce «njël».»

C’est chez le défunt Khalife général des mourides qu’il retrouvera pour la première fois Me Wade après son accession à la magistrature suprême. On est en 2002, Samuel est venu rendre visite à son guide religieux et le Président Wade, en visite officielle à Touba. Les deux hommes, qui ne s’étaient plus (re)vus depuis les événements de 1993, se retrouvent dans le salon du khalife. «Nous avons eu avec Serigne Saliou, Me Wade et moi, une longue conversation et Serigne Saliou m’a instruit d’aider le Président Wade à la construction du Sénégal.» Après leur conversation, le Président Wade et Samuel Sarr se sont mis à égrener ensemble un même chapelet, que Serigne Saliou leur a donné, comme pour sceller leurs retrouvailles devant… Dieu.

Un an plus tard, Samuel Sarr est nommé Directeur général de la Senelec (Société nationale de l’électricité) par décret présidentiel. Il y passera 3 années très controversées, avant de démissionner en 2006 pour s’occuper de ses affaires personnelles. En mai 2007, contre toute attente, Me Wade l’installe au ministère de l’Energie.

Un moelleux strapontin qu’il cèdera, en 2010, à Karim Wade, fils du Président et tout-puissant ministre d’Etat, ministre du «Ciel et de la Terre». Samuel quitte ainsi le building administratif. Sans jamais s’éloigner des affaires de l’Etat. Surtout de celles de son mentor politique. Entre-temps, la cinglante défaite d’avril 2012 est passée par là. Le Président Wade et sa femme, Viviane, ont été délogés du palais présidentiel.

Après un riche parcours politique, Samuel Sarr s’était inscrit en 2019 dans une logique de succéder son ex-frère de parti, Macky Sall à la tête de l’Etat Sénégalais. Cette décision, disait-il, était motivée par son désir de contribuer à l’œuvre de construction nationale.

Une candidature mûrie par la prospection engagée en amont par des Sénégalais et des Sénégalaises, notamment des jeunes, qui ont décidé de faire de l’homme, leur candidat. « Ils m’ont fait confiance car ils savent que je n’appartiens à aucun groupement d’intérêt politique ou économique, et que j’ai à cœur de m’investir dans l’édification d’un Sénégal nouveau. »