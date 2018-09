A l'actif de notre pertinent confrère et doyen Madiambal Diagne, le Forum du Pétrole et du Gaz a vécu. Dakarposte publie cet extrait d'un reportage de nos confrères de la Rts sur cette interessante conférence publique présidé par le Premier Ministre Mohamed Boun Abdalallah Dione.

Ecoutez les explications et perspectives de l'initiateur Madiambal Diagne et le chef du gouvernement, lesquels se sont accordés à plaider la valorisation du contenu local dans le secteur des hydrocarbures au Sénégal !