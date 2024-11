Foundiougne : Le cas de torture d'un présumé trafiquant de drogue qui fait polémique

«Ca s’est passé à Foundiougne lundi, en début d’après-midi et pendant la nuit. Un trafiquant présumé de drogue qui était évacué dans cet hôpital a reçu la visite de gendarmes qui étaient venus l’interroger. Et durant l'interrogatoire, ces gendarmes ont fait recours à la torture pour faire parler cette personnes qui était dans les locaux de l’hôpital.



Et malgré l’opposition du personnel médical, les gendarmes ont continué, dans la soirée, à torturer cette personne qui, finalement, a été transférée à l’hôpital de Fatick où après examen et délivrance d’un certificat médical, sa famille a porté plainte pour tortures contre la gendarmerie.



Nous dénonçons cette pratique de la torture. La torture est formellement interdite par la loi. (…) Nous demandons au tribunal de Fatick que justice soit rendue à cette victime du nom de Toma Diatta ainsi qu'à sa famille.»







































































ìgfm`````