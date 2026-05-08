Foundiougne : une détenue condamnée à 20 ans de réclusion se suicide en prison

La maison d’arrêt et de correction de Foundiougne a été le théâtre, ce jeudi, d’un drame qui a plongé pensionnaires et personnel pénitentiaire dans une profonde consternation. Une détenue, récemment condamnée à une peine de vingt ans de réclusion, a mis fin à ses jours à l’intérieur de l’établissement.



Les faits sont survenus alors que la quadragénaire purgeait le début de sa longue peine. Ce sont les surveillantes qui ont découvert le corps sans vie de la détenue.



Si les premiers éléments recueillis par les enquêteurs semblent orienter clairement vers la thèse du suicide, les autorités judiciaires ont immédiatement ouvert une procédure afin d’en déterminer les circonstances exactes. Une enquête a été diligentée pour faire toute la lumière sur ce drame.































































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