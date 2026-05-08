Le magistrat à la retraite Ousmane KANE critique sévèrement la « reddition des comptes »

Dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur, Ousmane Kane, ancien président de la Cour d’appel de Kaolack, livre une analyse sans concession sur les procédures de reddition des comptes engagées par l’État. Pour ce magistrat à la retraite, l’opération s’apparente à un « échec » marqué par des motivations plus politiques que judiciaires.



Ousmane Kane ne mâche pas ses mots. Selon lui, les déboires judiciaires rencontrés par l’État dans ces dossiers étaient prévisibles. La raison de ces « déconvenues » est, à ses yeux, structurelle : « L’objectif politique l’a emporté sur le respect strict des normes sacro-saintes qui dictent la conduite d’un procès pénal juste et équitable », affirme-t-il.





La méprise sur la valeur des rapports de contrôle

Le magistrat estime que les autorités n’ont pas cherché à instruire des faits précis, mais ont plutôt ciblé des individualités, visant « des femmes et des hommes de l’ancien régime ». Si l’issue ne l’a pas surpris, il confie néanmoins être « impressionné par la rapidité avec laquelle cet échec est arrivé ».



L’ancien président de la Cour d’appel souligne ce qu’il considère comme une erreur fondamentale de la part du pouvoir politique : la croyance qu’un rapport administratif suffit à justifier une détention. Pour Ousmane KANE, il est illusoire de penser « qu’il suffit d’un rapport compromettant pour faire détenir quelqu’un ».



Un procès équitable comme seule boussole

Il salue au passage le « professionnalisme remarquable » des juges sénégalais qui, selon lui, refusent de se transformer en simples chambres d’enregistrement des désirs de l’exécutif. Ousmane KANE tire la sonnette d’alarme sur les risques de dérive d’une justice qui serait perçue comme un outil de règlement de comptes. Pour lui, la crédibilité de l’institution judiciaire repose sur sa capacité à rester imperméable aux pressions politiques, même dans le cadre légitime de la lutte pour la transparence et la bonne gouvernance.









































Walf