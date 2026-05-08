MAC de Foundiougne : Un détenu se donne la mort

Un détenu répondant aux initiales I. Ng., âgé d'une vingtaine d'années, s’est donné la mort à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Foundiougne, dans la nuit du 6 au 7 mai.

Selon une source proche du dossier, il se serait sectionné la carotide à l’aide d’une lame. Ses gémissements ont réveillé ses co-détenus. Alertés, les agents pénitentiaires se sont immédiatement rendus dans la cellule où ils ont découvert le détenu ainsi que des draps maculés de sang. La victime a reçu les premiers soins à l’infirmerie de la MAC avant d’être évacuée au district sanitaire de Foundiougne où elle a succombé à ses blessures malgré sa prise en charge médicale.

La dépouille a été déposée à la morgue du district sanitaire de Foundiougne pour autopsie, sur réquisition du parquet.

La lame ayant servi au suicide, les draps et le matelas maculés de sang ont été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête.





















































































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