AIBD : arrivée des trois ex-détenus sénégalais en provenance du Maroc

Ils ont atterri à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), ce jour en provenance du Maroc. Sur cette image, ils sont aux côtés de Cheikh Tidjane Ba président des Aigles de la Médina et du président du 12e Gaïndé, Issa Laye Diop.



Ces trois supporters sénégalais étaient condamnés injustement pour trois mois par la justice marocaine suite aux incidents survenus le jour de la finale de la CAN 2025 remportée par le Sénégal.



L'autre partie est restée au Maroc pour purger sa peine d'emprisonnement.























































igfm