Frais de visas refusés: La France appelée à les rembourser au Maroc, quid du Sénégal?

La Fédération marocaine des droits du consommateur a adressé une lettre le 17 août dernier à l'ambassade de France pour lui réclamer le remboursement des frais de visas refusés. Mieux, elle argue qu'un produit non livré ou inachevé doit faire l'objet d'un remboursement sans discussion. Non lui signifier que l'ambassade n'a pas le droit de donner les documents à une tierce entreprise qui n'est pas dans les dispositions légales de garder ces documents personnels. Et si le Sénégal en faisait autant ?