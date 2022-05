France : Ce qu'il faut savoir sur Pap Ndiaye, nouveau ministre de l'Education

Pap Ndiaye est le successeur de Jean-Michel Blanquer au ministère de l’éducation nationale. Pap Ndiaye était, jusque là, directeur général de l’établissement public du Palais de la Porte Dorée, qui rassemble le Musée national de l’histoire de l’immigration et l’Aquarium tropical.



Des médias français confirment la nomination M .Ndiaye comme ministre de l'éducation nationale dans le nouveau gouvernement français dirigé par Elisabeth Borne, nouvelle Première Ministre.



Agrégé et docteur en histoire, professeur des universités à Sciences Po Paris et ancien directeur du département d’histoire de l’Institut d’études politiques (IEP), Pap Ndiaye est spécialiste de l’histoire sociale des États-Unis, particulièrement celle des minorités.



Historien, spécialiste des situations minoritaires



Pap Ndiaye est spécialiste d'histoire sociale des États-Unis, particulièrement des minorités. Il s'intéresse également aux situations minoritaires en France (histoire et sociologie des populations noires). Normalien, agrégé et docteur en histoire, diplômé de l'université de Virginie (M.A.), il a enseigné en France (EHESS) et aux États-Unis (université de Pennsylvanie, New York University, Nortwestern University).



Il travaille actuellement à une histoire mondiale des droits civiques au 20e siècle, en envisageant cette question dans une perspective transnationale



Pap Ndiaye, frère de la Romancière Marie NDiaye



De père sénégalais et de mère française, Pap Ndiaye a passé son enfance en banlieue parisienne avec sa mère et sa jeune sœur, la romancière Marie NDiaye. Leur mère, Simone, est issue d'une famille de fermiers de la Beauce ; leur père, Tidiane N'Diaye, est le premier ingénieur diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées d'Afrique subsaharienne. Le couple s'était rencontré à la résidence universitaire d'Antony mais Tidiane N'Diaye finit par repartir au Sénégal alors que Pap Ndiaye a trois ans et Marie un an.



Leur mère, désormais professeure de sciences naturelles dans un collège, les élève donc seule. Entre la vie à Bourg-la-Reine et les vacances dans la ferme familiale en Beauce, ils ont une « enfance française ».



À noter que Simone, Pap et Marie ont chacun choisi une graphie différente pour leur nom de famille (respectivement N'Diaye, Ndiaye et NDiaye).



Pap Ndiaye est le compagnon de la sociologue Jeanne Lazarus. Ils sont parents de deux enfants.



































































seneweb