France - Côte d'Ivoire I Konaté pour remplacer Saliba, Mbappé lancé d'entrée : la composition probable des Bleus

En attendant le 16 juin, jour de son premier match à la Coupe du monde face au Sénégal, l'équipe de France s'apprête à jouer son premier match de préparation, jeudi à Nantes, face à la Côte d'Ivoire (21h10). Avec quelle compo ? Didier Deschamps devrait miser sur une bonne partie de son onze titulaire attendu pendant le Mondial.



Selon nos confrères de L'Equipe, alors que Mike Maignan sera titularisé dans les cages, l'absence de William Saliba (touché au dos) devrait être compensée par la titularisation d'Ibrahima Konaté, qui se cherche un club sur le mercato. À ses côtés, Dayot Upamecano occupera l'axe, alors que Théo Hernandez et Jules Koundé seront alignés dans les couloirs.





Dans le milieu de son 4-2-3-1, "DD" optera certainement pour un double pivot Tchouaméni-Rabiot. Enfin, devant, là où les Bleus sont certainement le mieux armé, un quatuor composé de Michael Olise, Marcus Thuram, Rayan Cherki et Kylian Mbappé est à l'étude. "Le staff des Bleus souhaite effectuer de nombreux changements en cours de jeu, potentiellement dix", précise le quotidien.

Équipes probables :

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Konaté, T.Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Olise, Cherki, Thuram - Mbappé



Sélectionneur : Didier Deschamps (FRA)

Côte d'Ivoire : Y. Fofana - Konan, O. Diomandé, Agbadou, G. Doué - Sangaré, Kessié, Inao Oulai - Diallo, Wahi, Y. Diomandé

Sélectionneur : Emerse Faé (CIV)