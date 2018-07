France-Croatie (4-2) : Mandzukic réduit le score après une grosse bourde de Lloris

La Croatie maitrise le jeu dans le début de partie, mais sans véritablement parvenir à amener le danger devant le but d'Hugo Lloris. Les Français sont bien organisés et laissent peu de liberté à leurs adversaires. Un peu contre le cours du jeu, la France ouvre le score à la 18e minute sur un coup franc d'Antoine Griezmann dévié dans ses propres filets par Mandzukic. Il s'agit du premier but contre son camp de l'histoire en finale d'une Coupe du monde.

La Croatie se reprend et égalise à la 28e minute. Ivan Perisic arme une frappe, déviée par Varane, qui ne laisse aucune chance à Lloris.

A la 37e minute de jeu, la France obtient un penalty après l'intervention du VAR pour une main de Perisic. Griezmann prend ses responsabilité et transforme l'essai pour permettre aux siens de mener à nouveau.

En seconde période, la Croatie se montre pressante et amène le danger evant le but français. La France tient bon et creuse même l'écart. Paul Pogba soulage les siens d'une frappe à l'entrée de la surface.

La France se rapproche encore un peu plus du sacre quand Mbappe y va aussi de son but pour porter le score à 4-1.

Peu après, Mandzukic profite d'une grosse erreur d'Hugo Lloris pour réduire le retard de la Croatie: 4-2 à un peu plus de 20 minutes de la fin de la partie.