France - Le Sénégalais Sidy Seck poignardé à mort par un alcoolique

Encore un Sénégalais tué à l’étranger. Sidy Seck, âgé de 33 ans, a été mortellement poignardé par un alcoolique. Les faits se sont déroulés à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), le 5 octobre vers 22 heures, dans la cage d'escalier au deuxième étage d'un immeuble situé au 5, rue Lamartine. Seck a été poignardée à trois reprises, notamment au niveau de la carotide et de clavicule, par un individu qui a ensuite pris la fuite, rapportent plusieurs médias locaux.



Selon Le parisien.fr, un suspect a été interpellé par la Brigade anti-criminalité (BAC). Il s’agit d’un homme, âgé de 38 ans, qui s'était caché derrière une voiture, les mains ensanglantées. « Fortement alcoolisé » selon le parquet, le suspect a été placé en garde à vue, mais il n'a pas encore pu être entendu.



Une femme, qui se trouvait à proximité de la scène de crime, a également été placée en garde à vue. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire, ajoute Leparisien.



Originaire de l’unité 19 des Parcelles Assainies à Dakar, Sidy Seck était établi en France depuis plusieurs années. Dans une note parvenue à la presse, la sœur de la victime, Soukèye Seck Mbengue, lance un appel solennel aux autorités sénégalaises, aux bonnes volontés et à tous ceux qui peuvent aider pour le rapatriement du corps dans les meilleurs délais...



« Sidy ne méritait pas de mourir ainsi, mais c’est arrivé. On n’y peut rien. Il mérite, cependant dignement d’être enterré auprès de sa famille », confie Soukèye Seck Mbengue.