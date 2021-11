France- Les voleurs spécialisés dans les véhicules 3008, 5008 et DS7, expédiés en Afrique, tombe!

C’est ce que l’on appelle une équipe multicarte : ils volaient des voitures pour transporter du cannabis avant de revendre le tout. Huit hommes âgés entre 40 et 55 ans ont été interpellés lundi à Mantes-la-Jolie, Guerville, Bonnières-sur-Seine mais aussi à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), Gisors (Eure) et Dreux (Eure-et-Loir). Ils ont été mis en examen ce vendredi.



Ils sont soupçonnés d’avoir volé une quarantaine de voitures de type SUV ainsi que des fourgons utilitaires dans plusieurs villes de la région parisienne pour leur trafic de drogue. En outre, on les suspecte aussi d’avoir cambriolé un centre de tri de la poste à Rouen (Seine-Maritime).



L’enquête démarre en février dernier à Mantes-la-Jolie, lorsque des policiers de la Bac constatent qu’une voiture, un modèle DS7, est flanquée de fausses plaques d’immatriculation. Plutôt que de faire enlever le véhicule, une enquête est ouverte.



Des voitures volées à Paris, Boulogne ou encore Saint-Maur

Au cours de leurs investigations les policiers de la sûreté urbaine de Mantes-la-Jolie se rendent compte qu’ils ont affaire à un réseau qui cible des SUV comme les Peugeot 3008 et 5008 ainsi que les DS7. Composé de voleurs, maquilleurs et receleurs, le groupe repérait les véhicules dans des quartiers résidentiels de Paris et la petite couronne comme Montrouge, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ou Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).



Ils utilisaient la technique du « mouse-jacking » qui consiste à utiliser un dispositif de reprogrammation de clé pour pouvoir faire démarrer électroniquement les voitures en se connectant à la prise diagnostic. Les malfaiteurs dérobaient également des fourgons utilitaires à des entreprises du secteur. « Pour se prémunir de ce type de vol, finalement il n’y a rien de tel que la bonne vieille barre sur le volant », estime une source policière.



Les voitures expédiées en Afrique via le port d’Anvers

Direction le port d’Anvers, en Belgique, pour être envoyé ensuite sur le continent africain par conteneur. Au fils des mois, les enquêteurs parviennent à retrouver une quarantaine de voitures volées. Mais selon eux, le préjudice serait en réalité beaucoup plus important.



Au moment des perquisitions au domicile de l’un des mis en cause, à Bonnières-sur-Seine, les policiers ont également trouvé 93 kilos de cannabis dans un placard de la cuisine. Alors que le vol des SUV est de plus en plus fréquent, le fait de le combiner à du trafic de stupéfiants est quant à lui plus inédit.



La centaine d’enquêteurs mobilisée a également découvert tout le matériel classique pour ce genre de vols par voie électronique : une quarantaine de plaques d’immatriculation, 200 clés de voiture, des calculateurs de bords, des brouilleurs et même un gyrophare de police…



Tous défavorablement connus des services de police, les suspects ont été mis en examen pour vol et recel de véhicules en bande organisée et trafic de stupéfiants. Pendant les 96 heures de garde à vue, la plupart s’est murée dans le silence. Seul l’homme à la tête du réseau a reconnu une quinzaine de vols face aux éléments des policiers de la sûreté urbaine de Mantes-la-Jolie.



Quatre d’entre eux qui constituent le noyau dur ont été écroués. Les quatre autres complices ont été placés sous contrôle judiciaire. La date de leur procès n’est pour l’heure pas connue.























Le Parisien