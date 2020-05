France: Macron appelle à aborder le déconfinement avec «pragmatisme et bonne volonté»

Emmanuel Macron a essayé de rassurer et en même temps de prévenir les Français : « Nous devons apprendre à vivre avec le virus, a-t-il insisté. Et nous devrons le faire aussi longtemps qu'il n'a pas ou disparu spontanément ou que nous n'avons pas un traitement stable ou un vaccin. C'est une nécessité de vivre avec le virus et d'accepter aussi que le confinement ne vas pas être un état qu'on peut prolonger à l'infini. »



Le déconfinement, selon le chef de l'État, « ça n'est pas un retour à la normale, c'est une nouvelle étape ». Une nouvelle étape qui suscite beaucoup de méfiance et de critiques. Notamment de la part des maires à propos de l’organisation de la réouverture des écoles, mais dont Emmanuel Macron veut montrer qu’elle est sous contrôle en affirmant qu’il faut l’aborder avec organisation, méthode et calme.



« Je comprends toutes les inquiétudes, mais on va les règler à chaque fois au bon niveau. Il y a parfois des inquiétudes qui se règlent localement, il y en a d'autres qui se règlent nationalement. Et il faut le faire avec beaucoup de pragmatisme et de bonne volonté. C'est çà l'esprit qui est le notre. Donc, moi je veux rassurer nos concitoyens. Nous prendrons la décision dans ses détails pour jeudi. On fera les choses en bon ordre partout sur notre territoire. »



Emmanuel Macron veut reprendre l’initiative. Il doit d’ailleurs se rendre ce mardi dans une école élémentaire à Poissy dans les Yvelines avant d’échanger en visioconférence avec des maires du département pour bien montrer qu’il est sur le pont et qu’il consulte jusqu’au bout.





















