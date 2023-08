France, Maroc, Sénégal : Sofiane Diop a choisi !

C’est fait ! Sofiane Diop a finalement pris une décision capitale concernant son avenir en sélection. L’ancien Monégasque, désormais joueur de l’OGC Nice et qui dispose de la triple nationalité (France, Maroc, Sénégal), a finalement porté son choix sur la bande à Sadio Mané, ont rapporté, ce dimanche, plusieurs sites d'informations sportives.



De père sénégalais et de mère marocaine, le joueur de 23 ans est né à Tours. Il a déjà porté les couleurs de l’équipe de France, des U18 aux U21 (25 sélections).





Interpellé, il y a quelques mois, par "Nice-Matin" sur son futur choix de carrière, il avait joué la carte de la prudence. « Mon père est sénégalais, ma mère marocaine et moi je suis né en France. Ce ne sont pas les meilleures dispositions pour faire un choix, quand on parle du champion du monde en titre, du demi-finaliste de ce Mondial et du champion d'Afrique. On n'est pas à l'abri de faire des sélections différentes avec mes frères. Ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas eu de discussions entre les fédérations et mes parents, mais je n'ai pas envie de me polluer l'esprit. Je veux faire abstraction de ça et rester focus sur mon club. J'ai pour objectif de faire l'Euro Espoirs avec la France à la fin de la saison. Je prendrai ma décision ensuite », a déclaré Sofiane Diop.



Mais son choix ne semble pas surprendre beaucoup d'observateurs. Car, rappelons-le, lors de la dernière Can, l’international espoir français Sofiane Diop avait posté sur ses réseaux l’image d’Abdou Diallo (buteur, ce jour-là) pour célébrer la victoire des Lions face au Burkina Faso en demi-finales. Un geste qui prouve que la sélection sénégalaise ne le laissait pas indifférent.



Dans une de ses dernières sorties médiatiques en perspective du Mondial qatari de 2022 (novembre-décembre), le sélectionneur Aliou Cissé avait abordé le cas de ce Franco-Sénégalais qu'il comptait toujours faire venir dans ses rangs. « Je l’ai appelé et on a discuté. C’est vrai, cela fait longtemps que je ne l’ai plus appelé, parce que je veux lui laisser le temps de bien réfléchir, s’il veut venir en équipe nationale ou non », avait-il fait savoir.



Cependant, Aliou Cissé ne suppliera pas l'ancien milieu de terrain de l’AS Monaco. « Les joueurs qui viennent en équipe nationale doivent venir avec une motivation. Il ne s’agit pas d’aller supplier un joueur, indiquait-il. On ne va courir derrière personne. Tout joueur susceptible de jouer en équipe nationale et conscient qu’il peut nous apporter quelque chose, notre devoir est d’aller voir sa famille pour lui dévoiler notre projet ».



« C’est ce que j’ai fait avec Sofiane [Diop]. Maintenant, la balle est dans leur camp, lui et sa famille. Évidemment, je reparlerai avec eux et je vais continuer à essayer de convaincre le joueur pour connaître sa position. Mais je veux être clair », avait poursuivi le technicien sénégalais.







Fiche technique de Sofiane Diop



Formé au Stade Rennais où le futur entraîneur de l’équipe première Julien Stéphan va plus particulièrement lui donner sa chance alors en équipe réserve, Diop a signé son premier contrat professionnel, le 29 juin 2018, avec l’AS Monaco. Il a joué la saison précédente 42 matchs, toutes compétitions confondues. Auteur de 6 passes décisives, il a également marqué 9 buts, tous en Ligue 1 française (dont les 7 de l’intérieur de la surface).



Selon leurs statistiques consultées par Seneweb, il a réussi 56,76 % de ses dribbles, fait 34 tirs, dont 16 cadrés, et a réussi 77,59 % des passes.



À noter, toutefois, qu’il n’est pas titulaire indiscutable. D’ailleurs, il est entré 14 fois en cours de jeu avec l’AS Monaco cette année-là, avant de rejoindre Nice, fin août dernier.



















































































seneweb