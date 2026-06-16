France - Sénégal | Les notes des Bleus : Kylian Mbappé les a tous fait taire, Ousmane Dembélé, le Ballon dort

Mike Maignan : 4



Il n'a pas eu grand-chose à faire en dépit de la grosse pression sénégalaise. Mais il a bien lu les trajectoires et parfaitement géré la profondeur. La mine de Mbaye lui arrive dessus mais il anticipe trop. Et il est à deux doigts d'une grosse boulette en fin de match. Son jeu au pied fut assez désastreux en première période.





En bref... Il reste à corriger ces vilains dégagements.



Jules Koundé : 5



Il a très mal démarré par un dégagement raté et a mis 40 bonnes minutes à se mettre à l'endroit. On ne peut pas lui reprocher sa générosité. Il propose. Mais quand il a le ballon dans les pieds, c'est rarement pour en faire bon usage et il a raté quelques centres qui valaient cher (27e, 39e). Mais il a repris ses esprits à l'image de cet enchaînement duel gagné et passe en profondeur pour Olise (53e). Solide après la pause.



En bref... Une frayeur sans conséquence.





Dayot Upamecano : 8,5



On a très vite compris qu'il n'était pas venu pour faire du tricot. Dès son retour énorme sur Sarr (7e), Upamecano a envoyé un message : il jouera ce premier match façon mur de Berlin. Pourtant, avec NIcolas Jackson, il avait un client. Mais le Français a fini par éteindre son coéquipier du Bayern grâce à un engagement assez hors du commun (23e, 55e). Et que dire de ses relances... Justes, bien senties et précises. Un régal.



En bref... Très grand.





William Saliba : 7



Dans un style moins spectaculaire mais pas moins efficace que son compère de charnière, Saliba a géré les espaces avec une grande intelligence. On retiendra son tacle du bout du pied qui sauve la nation devant Sarr (52e). Dans les airs, injouable, il fut essentiel.



En bref... Parfait complément.



Théo Hernandez : 5,5



Visiblement, il n'avait pas pour consigne de prendre le large. Son dégagement devant Sarr a permis aux Bleus de ne pas couper tout de suite (2e) mais l'ancien Rennais l'a souvent mis en difficulté par ses appels dans le dos. Il a été enrhumé par Ibrahim Mbaye sur la réduction du score sénégalaise. Mais il a, lui aussi, été important dans la bataille.



En bref... Costaud.



Aurélien Tchouaméni : 6



Pris dans son dos par Nicolas Jackson (25e) sur le poteau sénégalais, il a, par ailleurs, bien tenu sa zone et a même fini très fort. Il est l'un des hommes forts de la grosse période de domination des Bleus mais dans un rôle plus obscur.



En bref... Important.