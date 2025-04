France : Un proche de Macky Sall arrêté pour des soupçons de détournement d’environ 327 millions de F CFA

Amadou Daff, le coordinateur en France du parti de l’ex-président sénégalais Macky Sall, a été placé en garde à vue, soupçonné de détournement de fonds publics d’un montant estimé à plus de 500 000 euros (à environ 327 978 500 francs CFA). Cette affaire a éclaté à la suite d’un audit d’experts-comptables, qui a révélé un système de fausses factures et de sociétés fictives au sein d’une association dirigée par Daff, chargée d’organiser un service de médiation dans les quartiers de Mantes-la-Jolie, rapporte Europe 1.



L’enquête, lancée début 2023 après un signalement au procureur de la République de Versailles, met en lumière des irrégularités financières sur une période de 10 ans. Amadou Daff et son épouse ont été interpellés mercredi par la police.

















































Le Soleil