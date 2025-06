France : Une arnaqueuse soutire 830 millions Fcfa à des Africains, principalement des Sénégalais

Au moins 97 personnes sont tombées dans un vaste piège tendu par une arnaqueuse en France. Âgée de 47 ans, cette femme ciblait la Diaspora africaine, à qui elle proposait des investissement dans l'immobilier en Afrique de l'Ouest, en pronant "l'entraide, la transparence, la confiance et la sécurité", rapporte l'Afp.





Habitante du Val-d'Oise, l'arnaqueuse avait orchestré un système de tontine, ciblant des Africains et principalement des Sénégalais. Les intéressés devaient régulièrement verser des sommes d'argent qui, rassemblées, devaient permettre l'investissement dans des projets immobiliers communautaires en Afrique. Rien de celà ne sera fait. A la place, la femme de 41 ans a grugé ses victimes d'une somme totale de 1 268 000 millions d'euros, soit 831 millions Fcfa.



Elle a été arrêtée le mardi 24 juin et placée sous contrôle judiciaire. Elle sera jugée le 26 novembre 2027 pour pour abus de confiance par le tribunal correctionnel de Pontoise (Val-d'Oise). Elle encourt une peine de 7 ans d'emprisonnement et 750.000 euros (491 millions Fcfa) d’amende.



















































































seneweb