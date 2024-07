France : coup de chaud sur l'Hexagone

La moitié sud de la France entre en vigilance orange canicule ce lundi.



Journées harassantes et "nuits étouffantes" au programme, Météo-France a étendu son alerte 26 nouveaux départements, portant le total à 39, dans une large moitié sud de la France.



Treize départements sont déjà en vigilance orange canicule depuis ce dimanche midi.



Les autres, dont la Vendée et l'Indre-et-Loire, vont basculer à la mi journée lundi.



Météo France prévoit des températures flirtant avec les 40 degrés, notamment en Nouvelle-Aquitaine, dans le midi toulousain ou encore dans l'arrière-pays du Gard et de l'Hérault.



La chaleur devrait régresser à partir du milieu de la semaine prochaine avec des maximales qui vont devenir plus raisonnables.