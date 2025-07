France : grève des contrôleurs aériens, vols annulés à Paris et dans le sud

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire fortement leurs vols face à ce mouvement social.



Les vols en provenance ou au départ des grands aéroports parisiens, ainsi que plusieurs aéroports du sud de la France comme à Nice, Bastia et Calvi seront affectés.



Les deuxième et troisième syndicats des aiguilleurs du ciel estiment avoir assez répété à la DGAC leur mécontentement et que "la parole des Ingénieurs du Contrôle de la Naviguation Aérienne (ICNA) est ignorée".



Le deuxième syndicat des contrôleurs aériens, l'Unsa-ICNA, a déposé un préavis de grève pour les journées du 3 et 4 juillet, dénonçant dans un communiqué"un sous-effectif structurel, fruit d’une défaillance et d’une absence d’anticipation, malgré les signaux d’alerte transmis depuis des années". Quant au troisième syndicat, l'Usac-CGT, il a rejoint le mouvement, appelant à la grève le 3 juillet.





La DGCA reconnaît les difficultés liées à la situation de sous-effectif chronique, qui affectent la qualité du service rendu aux compagnies aériennes. C'est précisément pour y remédier qu'elle défend un plan de recrutement ambitieux, inscrit dans une stratégie pluriannuelle, afin de garantir un service performant et sécurisé" a déclaré l’administration étatique chargée de réglementer et de superviser les activités de l’aviation civile en général.





Étant donné que la DGCA tente d'harmoniser le nombre de contrôleurs à leurs postes et les vols à gérer afin d'éviter des perturbations supplémentaires, certains vols au départ et à l'arrivée de Lyon, Marseille ou encore Montpellier seront aussi affectés.































































euronews