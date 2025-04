France: la douane saisit 250 kg de cocaïne en provenance de Dakar

C’est au départ d’un fret expédié depuis Dakar que l’enquête s’est enclenchée. Le 9 avril 2025, les agents de la direction régionale des douanes de Roissy-Fret découvrent la cocaïne (250 kg) dissimulée dans des doubles fonds de caisses en bois. Ces colis, censés transporter des objets, étaient destinés à une société établie aux Pays-Bas.



Alertée, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) enclenche aussitôt une opération de livraison surveillée, avec l’appui du parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris et en collaboration avec l’attaché douanier français basé à La Haye.



Dès le lendemain, rapportent les services de douane, un ressortissant français – déjà connu pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants – tente de récupérer la cargaison à l’aide d’une fausse pièce d’identité. Il est interpellé sur place et placé en retenue douanière.



Le parquet de Paris a depuis ouvert une information judiciaire afin d’identifier les auteurs et les ramifications de ce réseau de trafic international.



Cette saisie met une nouvelle fois en lumière le rôle croissant de la route Dakar-Europe dans les circuits de la cocaïne. Au Sénégal, les services de sécurité ont d’ailleurs multiplié les saisies de drogue ces derniers mois, illustrant la pression accrue sur ce corridor par les trafiquants cherchant à rejoindre le marché européen.





















































Apa news