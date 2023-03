France: le leadership de Macky Sall magnifié à Matignon.

Le leadership du président de la République Macky Sall a été salué, ce 01 mars, à Matignon. C’était à l’occasion de la décoration du Professeur Jean Herve Lorenzi, Président du Cercle des Économistes Français.



Dans son discours, le Professeur Lorenzi a bien magnifié le leadership du Président Macky Sall et la pertinence des ses résultats au Sénégal et à l’Union Africaine. En effet, le Président Macky Sall est considéré comme un patrimoine universel et une valeur rare avec des vertus exceptionnelles qui font de lui une fierté du Sénégal et du continent africain.



Membre du Cercle des Économistes Français, le ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Émergent, Cheikh Kanté a pris part à la cérémonie de décoration du Professeur Lorenzi en tant que invité d’honneur par Madame la première ministre de la République française.