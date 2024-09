France : le nouveau gouvernement sera présenté "avant dimanche"

Le nouveau Premier ministre français Michel Barnier a proposé jeudi soir au président Emmanuel Macron un nouveau gouvernement.



Selon plusieurs sources, Michel Barnier a proposé plusieurs membres de sa famille Les Républicains (LR), à savoir Bruno Retailleau à l'Intérieur, Patrick Hetzel à l'Enseignement supérieur, Annie Genevard à l'Agriculture, Othman Nasrou à la Laïcité, Jean-Louis Thiériot aux Anciens combattants, Laurence Garnier à la Famille, Sophie Primas au Commerce extérieur et au tourisme, et François-Noël Buffet à l'Outre-mer.



Laurent Wauquiez, chef de file des députés LR qui était pressenti au ministère de l'Intérieur, a lui annoncé qu'il avait refusé le poste de ministre de l'Économie, apportant toutefois son soutien à Michel Barnier.



Le nouveau Premier ministre a également proposé des ministres MoDem, avec Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe qui passe aux Affaires étrangères, et Geneviève Darrieussecq à la Santé.





Sébastien Lecornu et Rachida Dati reconduits ?

Sébastien Lecornu pourrait de son côté être reconduit aux Armées, tout comme Rachida Dati à la Culture. Catherine Vautrin passerait elle du ministère du Travail à celui des Territoires.



Matignon a annoncé que le gouvernement serait présenté "avant dimanche, au regard des vérifications déontologiques habituelles".