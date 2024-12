France: plus de gouvernement, pas de budget et un climat social chaud

Avec le vote de la motion de censure, le gouvernement Barnier est tombé et avec lui, son projet de loi de finances. Mais il continue d'assurer ce qu'on appelle « les affaires courantes » jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit désigné. En attendant, les textes prévoient que le gouvernement démissionnaire puisse déposer avant le 19 décembre un projet de loi spécial l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants.



On peut raisonnablement imaginer que dans ce scénario, les oppositions votent le texte pour ne pas complètement paralyser le pays, et dans ce cas, on prolonge simplement de mois en mois le budget actuel sans changement. Et donc sans prendre en compte la dérive des finances publiques : l'iceberg se rapproche, mais le capitaine ne peut plus changer de cap.



Pour la suite, charge au gouvernement qui lui succèdera de proposer un nouveau projet de loi de finance qui sera débattu et devra être adopté dans les 70 jours. Au risque d'une crise qui serait, là, parfaitement inédite.



Une motion de censure dans un climat social tendu



Il ne faut pas aller chercher bien loin pour comprendre que la situation sociale est très tendue puisque aujourd'hui, les fonctionnaires sont en grève. Enseignants, cheminots, contrôleurs aériens, personnels soignants... Ils réclament plus de moyens humains et financiers pour la fonction publique.



Ces derniers jours, ce sont les chauffeurs de taxis qui se sont mobilisés, protestant contre une baisse des tarifs de remboursement de la Sécurité sociale dans le cadre de transport de patients. Les agriculteurs ne sont pas en reste. Après plusieurs journées d'opérations coup de poing, ils prévoient de nouvelles manifestations dès le début de la semaine prochaine. Le budget 2025 prévoyait d'ailleurs des mesures d'aides et de simplification à leur égard en réponse à leur colère.



Sauf que ce texte, comme d'autres qui étaient en discussion à l'Assemblée nationale dans le cadre du budget 2025, ne sont plus d'actualité. Avec la censure, ces mesures sont désormais caduques et il faudra attendre une nouvelle présentation de budget pour les revoir à l'ordre du jour et répondre à la colère sociale.































