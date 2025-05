176 millions F CFA volés à Ouakam : 2 des 4 braqueurs arrêtés en Gambie par la SR de Colobane

Après le braquage spectaculaire perpétré sur un motocycliste qui a été dépouillé de 100 millions de francs CFA par le gang de Souleymane Ba, Ouakam a été le théâtre d'un nouvel acte criminel où quatre malfaiteurs ont agressé un cambiste et lui ont dépouillé de ses 176 millions de francs CFA.



Il ressort des témoignages recueillis que les mis en cause sont entrés en contact avec la victime en se présentant comme des clients voulant effectuer un échange de monnaie d'une valeur de plus de 170 millions de francs CFA. Ne se doutant de rien, le cambiste a débarqué sur les lieux du rendez-vous où il a été violenté et dépouillé de la rondelette somme de 176 millions de francs CFA par quatre individus, dont trois Sénégalais et un Gambien, selon des sources de Seneweb.



Après leur forfait, les malfaiteurs auraient abandonné l'appartement qu'ils avaient pris en location à Ouakam. L'enquête a été confiée à la Section de recherches de Colobane qui est plus expérimentée et plus outillée dans les investigations criminelles.



Les gendarmes ont vite fait de les localiser en Gambie. Avec le concours d'Interpol, les quatre suspects ont été interpellés. Mais les autorités gambiennes n'ont livré aux éléments de la Direction de la police de l'air et des frontières (DPAF) que deux des quatre personnes interpellées. Elles ont été mises à la disposition de gendarmerie sénégalaise.



Les deux individus, de nationalité sénégalaise, ont passé la nuit du mercredi à la légion de Kaolack, avant d'être transférés hier jeudi à la SR de Colobane, en passant par la légion de Thiès. L'enquête suit son cours.



La gendarmerie nationale est plus que jamais déterminée à lutter contre la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes sur le territoire sénégalais. Tout auteur d'acte criminel sera traqué jusque dans ses derniers retranchements, d'après notre interlocuteur.



















seneweb