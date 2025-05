Haute cour de justice : le projet de mise en accusation de 5 anciens ministres examiné le 8 mai prochain

Les députés de la 15e législature sont convoqués en séance plénière le jeudi 8 mai à 10 heures pour examiner un projet de résolution visant à traduire devant la Haute Cour de justice cinq anciens ministres du régime de l’ex-président Macky Sall.

L’annonce a été faite ce jeudi par le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye à l’occasion de la levée de l’immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop Dieng.



Les autres personnalités concernées sont Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima et Ismaila Madior Fall. Elles sont mises en cause dans la gestion controversée des fonds alloués au programme Force Covid-19, destiné à faire face aux conséquences de la pandémie.



La Haute cour de justice est compétente pour juger les membres du gouvernement pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions. L’examen de ce projet marque une étape importante dans les procédures de reddition des comptes engagées depuis l’alternance politique de mars 2024.

































Le Soleil