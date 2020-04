France : une attaque au couteau fait deux morts dans la Drôme

Un homme a attaqué au couteau, samedi 4 avril dans la matinée, plusieurs personnes dans le centre de Romans-sur-Isère (Drôme), faisant deux morts et plusieurs blessés avant d'être interpellé, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.



La maire de la commune, Marie-Hélène Thoraval, a confirmé ce premier bilan en précisant à Reuters que "l'assaillant a été interpellé et qu'il est légèrement blessé".





Le pronostic vital d'une des personnes blessées est engagé, selon une de ces sources. L'auteur présumé, âgé de 33 ans, a attaqué plusieurs personnes dans un commerce et dans la rue avant d'être interpellé vers 11 h, a précisé une source proche de l'enquête.



La police judiciaire de Lyon est saisie de l'enquête. Le parquet national antiterroriste (PNAT), en lien avec le parquet de Valence, "est en évaluation actuellement" pour savoir s'il se saisit de l'enquête.