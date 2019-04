Françoise Hélène Gaye: "La déclaration de Abdourahmane Diouf est une trahison"

​

"Malgré les allures mielleuses de la déclaration du Dr Diouf, elle n’en demeure pas moins une trahison . Le moment est cruel. La méthode aussi du genre du baiser de Judas au Mont des Oliviers 'salut Maître'. Le baiser n’efface ni n’édulcore la trahison. On n’abandonne pas un ami au milieu du gué.""Il n’y a pas de plus grande preuve de disponibilité a servir le Sénégal que d’accompagner celui qui se bat pour le Sénégal depuis des années au péril de sa vie, de ses intérêts et qui vient de sauver le Sénégal du chaos."