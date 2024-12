Fraude douanière : le DG de Transcon toujours en garde à vue, des négociations en cours

La semaine dernière, la garde à vue du directeur général d’Transcon, IIja Mazanek, a bouleversé le monde des affaires sénégalais. Arrêté au poste de Diama alors qu’il tentait de quitter le pays, Mazanek a été déféré mardi par les Enquêtes douanières. Selon le quotidien Libération, il a été de nouveau présenté au parquet financier vendredi, mais a bénéficié d’un retour de parquet, laissant place à de nouvelles spéculations sur son avenir judiciaire.



Cette arrestation fait suite à une vérification douanière ayant mis au jour des opérations suspectes d’une ampleur colossale, évaluées à 70 milliards de FCFA, concernant Transcon. Les accusations portées contre le Dg incluent des importations sans déclaration et des infractions au change. Face à ces graves allégations, Transcon a entamé des négociations avec la Douane, espérant parvenir à une transaction qui pourrait alléger les charges pesant sur son directeur général.



Pour IIja Mazanek, cette garde à vue pourrait bien être le début d’une série de confrontations judiciaires. Les négociations entamées avec la Douane visent à éviter un procès à grande échelle, mais le chemin est semé d’embûches. Le sort de Mazanek et de Transcon dépendra des termes de l’accord que la Douane pourrait imposer. Le procureur financier, à qui les dossiers complexes sont désormais soumis, devra évaluer si une transaction est possible ou si un procès est inévitable pour les accusations portées contre le Dg.



Ce scandale met en lumière les failles possibles dans les pratiques douanières et les pressions économiques que peuvent exercer les entreprises sur le système judiciaire pour échapper aux sanctions. Il reste à voir comment ces négociations évolueront et si elles aboutiront à une issue favorable pour IIja Mazanek et Transcon.

























































dakaractu