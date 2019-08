Fronde contre Soham Wardini : Un vent de rébellion souffle sur la mairie de Dakar

Les apparences sont, dit-on, souvent trompeuses. Aussi, se cache derrière le semblant de calme à la mairie de Dakar une sourde guerre de tranchées entre les proches de l'ex-édile de la capitale, Khalifa Sall emprisonné à Rebeuss dans l'affaire de la caisse d'avance, et sa remplaçante Soham Wardini. Bref, la récente sortie de Bamba Fall n'était pas un hasard.



Selon le quotidien Les Échos, la première magistrate de la capitale éprouve, depuis quelque temps, d'énormes difficultés pour s'acquitter convenablement de son travail. Entre quorum non atteint, décisions contestées par les "Khalifistes" qui se disent écartés, vociférations autour des missions à l'étranger, des bourses d'études et des emplois, la coupe est presque pleine.