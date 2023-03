Frustrée et déçue, Zeyna Seydou Mané annonce son départ de l'APR

Responsable de la première heure de l'Alliance pour la République (APR) dans le département de Ziguinchor, Zeyna Seydou Mané vient d'annoncer son départ du parti de Macky Sall quelques mois de la pRésidentielle de février 2024.



Le camp Présidentiel se vide. Zeyna Seydou Mané l'une des première militantes du Président Salll a décidé de tourner le dos. Jointe par exclusif.net, elle a évoqué plusieurs raisons de son départ. "Le Parti n'a aucune considération pour ses responsables de la première de heure surtout la jeunesse. La direction du Parti colle plus d'importance aux gens qui viennent d'arriver dans le parti. Ces derniers sont responsabilisés, équipés nourris et logés pendant ce temps nous qui avions tout fait entre 2009 et 2012, nous sommes dans le noir. C'est révoltant et décevant", a t-elle déploré.



Elle ajoute que : "Nos responsables ne sont pas accessibles. Et pourtant pendant les joutes électorales nous mouillons le maillot sans attendre quelque chose. On nous donne pas l'occasion et les moyens pour aller animer les bases. On le fait souvent avec nos maigres moyens. Nos militants sont gagnés par le découragement(...) J'ai toujours alerté sur ce manque de considération."



Pour l'heure la jeune dame n'a pas annoncé son lieu de chute mais elle nous révèle que dans les prochains jours elle va communiquer pour faire d'autres révélations après avoir finalisé avec sa base naturelle. Ce départ est un coup dur pour le parti de Macky Sall à Ziguinchor. Zeyna Seydou Mané est connue pour son engagement pour le triomphe de Macky Sall. Elle a participé à plusieurs combats politiques de l'APR.