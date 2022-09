Funérailles d'Elizabeth II, ligue des Nations... À la une cette semaine

Royaume-Uni. Chefs d'État et de gouvernement du monde entier se sont joints dimanche aux Britanniques se recueillant en masse devant le cercueil d'Elizabeth II, à la veille de funérailles d'État qui s'annoncent grandioses. Lundi matin, 2 000 invités se retrouveront à l'abbaye de Westminster, où Elizabeth II a été couronnée en 1953, pour le point d'orgue des hommages rendus dans une immense émotion depuis la mort de la monarque à la popularité planétaire. Ce sera « la meilleure des cérémonies funéraires », a prévenu sur la BBC l'ancien archevêque d'York John Sentamu. La reine ne voulait pas un service « ennuyeux », a-t-il ajouté, annonçant une cérémonie qui « élève » et « réchauffe » les coeurs.





Nations Unies. La 77e session de l'Assemblée générale s'ouvre mardi au siège de l'ONU à New York, sur fond de guerre en Ukraine et après un été de tous les dangers d'un point de vue climatique. L'accès à l'eau devrait par ailleurs se trouver au coeur des discussions, « La crise de l'eau est sur le point de devenir notre prochaine plus grande menace », a déclaré Csaba Kőrösi, après avoir prêté serment lundi matin pour assumer la présidence de cette Assemblée. Emmanuel Macron doit prononcer un discours mercredi.