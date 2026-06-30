Fusillade en Allemagne : la piste d'une "tragédie familiale" privilégiée

Une fusillade dans un centre d'aide pour la jeunesse de Stade, une ville du nord de l'Allemagne, a fait six morts et un blessé lundi 29 juin, a annoncé un porte-parole de la police locale à l'AFP, évoquant une "tragédie familiale au sens large" du terme, après l'arrestation d'un homme et d'une femme, dont le tireur présumé.



L'auteur présumé, un homme de 45 ans, est en conflit pour la garde de sa fille de trois mois, selon la police.



Il "avait rendez-vous aujourd'hui avec plusieurs des victimes afin de discuter de la garde de sa fille âgée de trois mois, qui se trouvait sur les lieux avec sa mère", a expliqué Kathrin Schuol, la directrice du commissariat de Lüneburg, au cours d'une conférence de presse, sans préciser si la mère et sa fille y habitaient.



Toutes les deux sont indemnes. Les personnes tuées, quatre femmes et deux hommes, étaient des travailleurs sociaux chargés de la protection de l'enfance, a ajouté la porte-parole.





Les secours ont reçu plusieurs appels et ont constaté en arrivant sur les lieux que quatre personnes avaient été abattues "de manière particulièrement cruelle", a raconté Kathrin Schuol.



Une autre personne est morte au moment où les secours tentaient de la réanimer et une sixième a succombé plus tard à ses blessures.



Une personne a été blessée, son état restant stable, a souligné un porte-parole de la police à l'AFP.



Le tireur présumé a ensuite tenté de prendre la fuite dans une voiture conduite par une femme de 65 ans ayant "un lien étroit" avec sa famille.



La police a ouvert le feu sur le véhicule mais les deux passagers n'ont pas été blessés par balle, a précisé Kathrin Schuol. Tous les deux sont en garde à vue.



Le tireur présumé est un citoyen turc, né en Allemagne et habitant à Hanovre, à 200 km plus au sud, d'après un communiqué de la police.



Il était connu de la police, notamment pour des menaces, mais il n'était pas considéré comme "violent", a-t-elle ajouté. Il ne disposait pas d'un permis de port d'arme.



La mère du bébé a assuré à la police qu'elle n'était plus en couple avec lui.



Arrestation filmée



Le site du quotidien le plus lu d'Allemagne, Bild, a diffusé une vidéo présentée comme étant celle de l'arrestation de deux personnes.



On y voit une voiture, un pneu arrière crevé, forcée à l'arrêt par un déploiement massif de forces de l'ordre. Des policiers à pied interviennent, tandis qu'un barrage policier est visible en bout de route.



Mis en joue, le conducteur sort de la voiture et se couche sur la route avant d'être maîtrisé par les agents. Une autre personne est allongée dans l'herbe du bas-côté.



L'Allemagne a connu plusieurs fusillades mortelles ces dernières années, certaines commises pour des motifs politiques, d'autres pour des motivations personnelles.