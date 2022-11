G20: le communiqué final dominé par la guerre en Ukraine

Une satisfaction pour le président français Emmanuel Macron



Pour Emmanuel Macron, le G20 n’a pas détourné le regard de la guerre en Ukraine et ça, c’est un succès notable à ses yeux. Pour le président français, le risque d’une partition du monde a en effet été évité entre d’un côté les pays occidentaux aux côtés de l’Ukraine et les grands émergents qui a défaut de soutenir la Russie la protégeaient de leur neutralité.

C’était le sens des discussions bilatérales qu’il a eues avec le président chinois Xi Jinping et avec le chef de l’Etat indien Narendra Modi, deux pays qui jusqu’à ce G20 n’avaient jamais condamné la guerre déclenchée par Moscou en Ukraine. Pour Emmanuel Macron, les lignes ont incontestablement bougé s’agissant des pays émergents. Et ce G20 aura permis d’isoler un peu plus la Russie.

Le président français, et c’était l’un des objectifs qu’il s’était fixé pour ce sommet, s’est également féliciter de la solidarité exprimée par le G20 envers les pays du Sud, des pays qui, a-t-il rappelé, paient le prix fort d’une guerre qui n’est pas la leur.

Il a notamment annoncé une nouvelle initiative du G20 pour garantir l’approvisionnement et la production d’engrais pour l’Afrique.





















































rfi