GAMBIE - BARROW, SOUS LE SIGNE DU RENFORCEMENT DES MESURES DE RIPOSTE

Son discours était réclamé et très attendu de ses compatriotes. A l’arrivée, c’est un discours bref d’une dizaine de minutes qualifié de « fade » par les internautes gambiens qui leur a été délivré. Dun ton posé, la respiration saccadée, le numéro gambien a tenu juste à rassurer ses compatriotes de la volonté de son gouvernement à surmonter la crise. Répondant aux critiques sur son mutisme, il indiqué qu’il ne « s’exprime que quand c’est nécessaire ». Les mesures annoncées la semaine dernière restent en vigueur : l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu et toutes les restrictions sont maintenues. Je vous propose d’écouter un extrait de cette adresse. Des propos recueillis et traduits par Amadou Barry.



« […] Nos experts médicaux sont formels : la tendance peut être inversée si nous travaillons ensemble en tant que nation. Le covid-19 a brisé notre agenda de développement, il a tutoyé notre système sanitaire, a saboté notre croissance économique. Celle-ci est quasiment nulle cette année. Le commerce a drastiquement chuté et le chômage est devenu endémique. D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous affectés par la pandémie. Pour amorcer son impact, mon gouvernement a pris un certain de mesures socioéconomiques et sanitaires.



J’ai recouru aux prérogatives que me confère la constitution pour prendre des mesures d’urgences. D’importants fonds ont été décaissés pour combattre la pandémie et ses effets. Plus que jamais, nous soutenons et nous sommes très heureux de notre personnel médical qui sont des héros qui œuvrent sans relâche pour nous sauver. Ensemble, nous avons fait montre d’une volonté ferme et d’une envie inébranlable pour la mise en place d’une riposte adéquate contre la pandémie.



Mes chers compatriotes et résidents en Gambie, la réalité est que chacun d’entre nous, que l’on soit en position de décideur ou d’exécutants ou de simple citoyen, nous avons tous une responsabilité collective dans le renforcement des mesures de vigilance afin de prévenir, freiner et arrêter la progression du covid-19 ».