GAMOU TIVAOUANE | LA BNSP TIRE UN BILAN PROVISOIRE DES ACCIDENTS

Neuf personnes ont perdu la vie parmi les 228 victimes secourues lors des célébrations des gamous de Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba et Kaolack, au cours desquelles les sapeurs-pompiers ont réalisé 159 interventions.



« Depuis l’activation de notre poste de commandement le 13 septembre 2024, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a mené 159 opérations, dont 61 liées à des accidents de la circulation », a déclaré le capitaine Khoudia Ibra Mar.



« À ce jour, le 16 septembre 2024 à 18 h, le nombre total de victimes d’accidents est de 228, dont malheureusement 9 décès », a-t-elle précisé. Mme Mar est chargée de la communication et des relations publiques de la BNSP pour les gamous de Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba et Kaolack.



Elle a ajouté que, face à la demande importante, la BNSP a également contribué à l’approvisionnement en eau des populations de Tivaouane, Thiénaba et Kaolack. « Environ 712 m³ d’eau ont été distribués à près de 400 familles, en plus des consultations médicales gratuites effectuées dans la caserne de Tivaouane », a-t-elle indiqué.



Au total, 583 personnes, dont 17 militaires, ont bénéficié de consultations et de soins gratuits, a rapporté le capitaine Mar. Elle a aussi mentionné les opérations de pompage effectuées à Tivaouane après les fortes pluies de dimanche, précisant que « 600 mètres cubes d’eau ont été évacués au Champ de courses ». « La situation est désormais sous contrôle », a-t-elle rassuré.









































































Rts